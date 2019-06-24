2019-06-24T07:45:01+03:00
Общество

Пчеловоды в Хабаровском крае просят ограничить вырубки липы

В противном случае они лишатся сырья для производства меда
Ольга КИВА
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Пчеловоды в Хабаровском крае просят ограничить вырубки липыПчеловоды в Хабаровском крае просят ограничить вырубки липыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровском крае вернулись к вопросу развития пчеловодства. Одна из проблем этой отрасли – вырубка липы, которую просят ограничить пчеловоды. В противном случае сырья для производства меда в регионе попросту не будет хватать.

Как отметили в пресс-службе правительства края, в 2006 году вырубать липу запретили в районах развитого пчеловодства. На тот момент в крае работали 11 специализированных совхозов. В 2011 году перестали действовать прежние правила рубок и дальневосточную липу больше не сохраняют, как раньше. Сегодня медоносные деревья активно вырубают, что негативно сказывается на работе пчеловодов.

На сегодняшний поступило предложение организовать стационарные зоны вокруг пасек на расстоянии от трех до пяти километров. Также пчеловоды просят определить так называемые «зоны тишины» - территории, где растут медоносные деревья и где будет запрещена вырубка липы. Среди прочих предложений по развитию пчеловодства - обустройство съездов с региональных дорог к местам пасек, поддержка государственным заказом на продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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