2019-06-24T10:26:34+03:00
Общество

Школьники в Биробиджане хлебнули первобытной жизни

Ребята отдохнули в лагере, обустроенном на месте, где тысячи лет назад селились племена польцевской культуры
Ольга КИВА
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Школьники в Биробиджане хлебнули первобытной жизниШкольники в Биробиджане хлебнули первобытной жизниФото: администрация Биробиджана
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У школьников в Биробиджане появилась прекрасная возможность на время почувствовать себя почти первобытными людьми. Для этого они отправились на отдых в уникальный палаточный лагерь. Он находится в районе села Желтый Яр, где тысячи лет назад селились племена польцевской культуры. Люди того времени умели изготавливать посуду, образцы которой юные исследователи сегодня лепят из глины на практических занятиях.

- Этот лагерь работает в регионе уже девять лет. Жизнь отдыхающих здесь детей первобытной, конечно, не назовешь – пятиразовое питание, есть душ, они всегда под присмотром вожатых. Однако на туристической тропе препятствий ребята буквально преображаются – расслабляются, меняются, становятся какими-то не совсем городскими, раскрываются по-новому, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что уникальный для региона проект создали местные педагоги. Желающих отдохнуть здесь уже очень много, но берут в палаточный лагерь не всех. За время, проведенное здесь, ребята учатся в том числе и готовить. Они могут, например, сами сварить походный суп или пожарить сосиски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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