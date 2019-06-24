2019-06-24T07:45:18+03:00
Общество

Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома

Акция действует до 31 августа 2019 года включительно
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Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома Фото: пресс-служба РоссельхозбанкаРоссельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома Фото: пресс-служба Россельхозбанка
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В Россельхозбанке стартует акция по ипотечному кредитованию «Дом мечты». Заемщики могут оформить ипотеку на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 10,5% годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.

Акция действует до 31 августа 2019 года включительно. Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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