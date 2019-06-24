Маш с сюрпризом нашли в магазине в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-24T10:24:34+03:00

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В одном из магазинов в Ванино провели проверку и выявили товар, в котором обитал опасный вредитель. Так, в торговой точке для проведения экспертизы отобрали образцы нескольких товаров. Среди них были яблоки, мандарины и зернобобовые, которые также называют маш. При обследовании в одном из образцов обнаружили довольно неприятный сюрприз.

- По заключению экспертов Хабаровского филиала ФГБУ «ВНИИКР», карантинный объект находился в третьем образце – зернобобовых. Специалисты определили четырехпятнистую зерновку в нежизнеспособном состоянии, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

После проверки в адрес индивидуального предпринимателя, которому принадлежит торговая точка, направили предостережение о недопущении нарушений. На этой ноте и закончились разбирательства по поводу этого инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU