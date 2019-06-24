Хабаровские выпускники побывали на приеме у мэра города

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-24T10:22:26+03:00

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В Хабаровске прошел торжественный прием мэра города, основными гостями которого были выпускники. В общей сложности на этом мероприятии собрались три тысячи парней и девушек. Бывшие школьники в «Платинум Арене» танцевали до утра, для них устроили концерт с участием приглашенной «звезды», а потом молодежь встречала рассвет.

- В этом году на торжество пригласили не только выпускников городских школ, но и ребят из Хабаровского района и имени Лазо районов. Среди гостей были отличники учебы, «умницы и умники», а также победители олимпиад, призеры международных турниров. Вчерашние школьники прошли по красной дорожке, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, по итогам единого госэкзамена 17 ребят получили максимальный результат – 100 баллов. При этом пока еще обрабатывают результаты тестирования по обществознанию, но приемные кампании в вузах и ссузах уже начались. Отметим, что в этом году высшие учебные заведения Хабаровского края предоставят пять тысяч 474 бюджетных места.

ИСТОЧНИК KP.RU