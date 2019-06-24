2019-06-24T10:37:51+03:00
Общество

В Хабаровском крае собираются готовить специалистов «на заказ»

На сегодняшний день в регионе потребность работодателей в три раза превышает количество безработных
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае собираются готовить специалистов «на заказ» ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского краяВ Хабаровском крае собираются готовить специалистов «на заказ» ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края
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В Хабаровском крае обсудили вопрос кадрового потенциала. На сегодняшний день малому и среднему бизнесу не хватает специалистов. По статистике, потребность работодателей в три раза превышает количество безработных на рынке труда.

- Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в регионе решили создать единый информационный центр «одного окна». Предполагается, что эта площадка объединит представители бизнеса, образовательных организаций и кадровых агентств, а также потенциальных работников. По сути, здесь предприниматели смогут найти необходимое количество специалистов или сделать «заказ» на их подготовку, - рассказали в пресс-службе краевого министерства инвестиционного развития и предпринимательства.

Перед тем, как взяться за реализацию такого проекта, нужно сначала решить, как выстроить работу центра. Также нужно ответить на вопрос, как определить потребность в кадрах на перспективу. Для индустрии информационных технологий, например, «заказ» на конкретного специалиста сделать очень трудно. Эти вопросы еще будут обсуждать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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