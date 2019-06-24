2019-06-24T13:01:48+03:00
Происшествия

Разбойник после нападения на пожилую хабаровчанку отправился в тюрьму

Осужденный напал на женщину, когда она возвращалась из магазина домой
Ольга КИВА
Поделиться:
Разбойник не с большой дороги после нападения на пожилую хабаровчанку отправился в тюрьмуРазбойник не с большой дороги после нападения на пожилую хабаровчанку отправился в тюрьмуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске зачитали приговор фигуранту уголовного дела о разбойном нападении. Жертвой злоумышленника стала пожилая хабаровчанка. Женщина возвращалась домой из магазина и уже была во дворе своего дома, когда случилось нападение.

- Из материалов дела следует, что 43-летний фигурант подошел к женщине сзади, нанес ей несколько ударов. Пострадавшая упала, а нападавший бросился вырывать у нее из рук сумку. Мужчина скрылся после того, как добыча оказалась у него, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В сумке находились личные документы и вещи пенсионерки, материальной ценности не представляющие. Пенсионерке понадобилась помощь врачей, позже эксперты сделали заключение, что пожилой горожанке причинен легкий вред здоровью.

Суд над фигурантом уже прошел. В качестве наказания ему назначили лишение свободы на срок три года. Отбывать свою повинность осужденный будет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчанина осудили за убийство нового поклонника бывшей пассии
Старатели в новом сезоне уже добыли тонны килограммов золота в Хабаровском крае
В Хабаровском крае собираются готовить специалистов «на заказ»
Хабаровские выпускники побывали на приеме у мэра города
Маш с сюрпризом нашли в магазине в Хабаровском крае
Школьники в Биробиджане хлебнули первобытной жизни
Гость комсомольчанина «засветился» в краже крепежей со строительной базы
Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома
Пчеловоды в Хабаровском крае просят ограничить вырубку липы
Школьников, желающих работать, в Хабаровске стало больше
Персональные траектории развития появились у участников форума «Амур» в Хабаровском крае
Сирота в Биробиджане обрел положенное жилье годы спустя
«Танковый вальс» увидят хабаровчане на аэродроме «Центральный» в Хабаровске
Закупка хлеба в хабаровском доме-интернате сорвалась из-за недостающих печати и подписи
Мать отсудила у бизнесмена в Хабаровском крае 400 тысяч за травмы сына
Водитель в Хабаровске проигнорировал знак «Въезд запрещен» и врезался в бетонные блоки
Победители чемпионата по плаванию из Хабаровского края отправятся в Черногорию и на Кубок России
На улице Советской в Биробиджане ожидаются пробки
Хабаровские школьники попадут в Юнармию, если сдадут нормативы ГТО
Хабаровчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны