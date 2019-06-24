Разбойник после нападения на пожилую хабаровчанку отправился в тюрьму

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-24T13:01:48+03:00

Разбойник не с большой дороги после нападения на пожилую хабаровчанку отправился в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный напал на женщину, когда она возвращалась из магазина домой

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В Хабаровске зачитали приговор фигуранту уголовного дела о разбойном нападении. Жертвой злоумышленника стала пожилая хабаровчанка. Женщина возвращалась домой из магазина и уже была во дворе своего дома, когда случилось нападение.

- Из материалов дела следует, что 43-летний фигурант подошел к женщине сзади, нанес ей несколько ударов. Пострадавшая упала, а нападавший бросился вырывать у нее из рук сумку. Мужчина скрылся после того, как добыча оказалась у него, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В сумке находились личные документы и вещи пенсионерки, материальной ценности не представляющие. Пенсионерке понадобилась помощь врачей, позже эксперты сделали заключение, что пожилой горожанке причинен легкий вред здоровью.

Суд над фигурантом уже прошел. В качестве наказания ему назначили лишение свободы на срок три года. Отбывать свою повинность осужденный будет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU