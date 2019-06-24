Разбойник после нападения на пожилую хабаровчанку отправился в тюрьму
В Хабаровске зачитали приговор фигуранту уголовного дела о разбойном нападении. Жертвой злоумышленника стала пожилая хабаровчанка. Женщина возвращалась домой из магазина и уже была во дворе своего дома, когда случилось нападение.
- Из материалов дела следует, что 43-летний фигурант подошел к женщине сзади, нанес ей несколько ударов. Пострадавшая упала, а нападавший бросился вырывать у нее из рук сумку. Мужчина скрылся после того, как добыча оказалась у него, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В сумке находились личные документы и вещи пенсионерки, материальной ценности не представляющие. Пенсионерке понадобилась помощь врачей, позже эксперты сделали заключение, что пожилой горожанке причинен легкий вред здоровью.
Суд над фигурантом уже прошел. В качестве наказания ему назначили лишение свободы на срок три года. Отбывать свою повинность осужденный будет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU