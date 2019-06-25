В Комсомольске заканчивается ремонт шести «безопасных» дорог

СЕГОДНЯ 01:35 2019-06-25T07:24:24+03:00

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В городе Юности заканчивается ремонт дорог на шести на улицах - Пирогова, Молодогвардейской, Зеленой, Щорса, Пропарочной и Димитрова. Эти участки восстанавливали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас на участках, где уложили новое дорожное полотно, наносят разметку, проводят уборку, а также делают вырубки проб асфальта. В завершение пройдет приемка выполненных работ. Объекты примут только в том случае, если они будут соответствовать требованиям всех нормативов.

Отметим, что в этом году проведут реконструкцию дорог еще на нескольких улицах. Всего в этом году будет приведен в нормативное состояние 21 объект. Напомним, так плотно за восстановление дорог в Комсомольске-на-Амуре не брались последние 30 лет. Деньги на реконструкцию выделили после того, как город включили в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Это случилось в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU