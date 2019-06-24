2019-06-24T12:59:59+03:00
Происшествия

Хабаровчанина осудили за убийство нового поклонника бывшей пассии

Потерпевший скончался в комнате, где ночевали влюбленные
Ольга КИВА
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Хабаровчанина осудили за убийство нового поклонника бывшей пассииХабаровчанина осудили за убийство нового поклонника бывшей пассииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске прошел суд над 30-летним горожанином, которого обвиняли в убийстве. Жертвой фигуранта стал новый поклонник бывшей возлюбленной. Из материалов дела следует, что мужчина ночью влез в комнату через балкон, где находилась его пассия, увидел, что в постели рядом с ней лежит мужчина, а дальше в ход пошли кулаки.

- Осужденный повалил соперника и на почве ревности забил его насмерть руками и ногами. Он нанес не менее 20 ударов по разным частям тела. Истязание продолжалось, пока потерпевший не потерял сознание. Однако на этом фигурант не остановился – он ударил жертву еще 10 раз ногой, обутой в жесткую обувь, добиваясь смерти соперника, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

За свое злодейство ревнивому горожанину пришлось сесть на скамью подсудимых. Служители Фемиды согласились с мнением государственного обвинителя, признали мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание. Ближайшие девять лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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