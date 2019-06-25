2019-06-25T01:07:39+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 25 июня 2019 года: днем до +28, возможен дождь

Непогода охватит также столицу Еврейской автономии
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 25 июня 2019 года: днем до +28, возможен дождьПогода в Хабаровске на 25 июня 2019 года: днем до +28, возможен дождьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Биробиджане дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +26+28.

В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +26+28.

В Бикине без осадков. Ветер южный 11-16 метров в секунду. Ночью +16+18, днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +20+22. Возможен небольшой дождь..

В Комсомольске-на-Амуре сильный дождь, возможна гроза. Ветер северный 15-20 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +19+21.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре сильный дождь. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +12+14.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +9+11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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