2019-06-25T02:03:37+03:00
Общество

В Хабаровском крае наградили деньгами участников молодежного движения

Церемония награждения прошла накануне Дня молодежи России
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае наградили деньгами участников молодежного движенияВ Хабаровском крае наградили деньгами участников молодежного движенияФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске устроили торжественный прием для представителей молодежного движения края. Во время этого мероприятия наградили самых активных участников, внесших свой вклад в развитие этого направления в прошедшем году. Символично, что событие устроили накануне Дня молодежи России, который в стране отметят 27 июня.

Как отметили в пресс-службе правительства края, активистов поздравил глава региона Сергей Фургал, он же вручил премии в области государственной молодежной политики. Так, по 25 тысяч рублей получили семь человек и три организации.

Среди самых активных представителей молодежного движения по итогам награждения педагоги дополнительного образования Наталья Бурим и Татьяна Позднякова, учитель географии Наталья Гуменюк, сотрудники районных молодежных центров Анна Полещук и Евгения Сирицкая, преподаватель Ванинского межотраслевого колледжа Анастасия Соломатина, а также воспитатель общежития Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума имени В.В. Орехова Лилия Устюжанина.

Из учреждений денежной награды удостоили Комсомольский-на-Амуре строительный колледж, Хабаровский педагогический колледж имени Д.Л. Калараша и Центр внешкольной работы «Юность» в Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные игроки «СКА-Хабаровск» выиграли путевку на суперфинал «Локобол-2019»
В Хабаровском крае хотят развивать автосообщение с провинцией Хэйлунцзян
Тотальная чистка «Береги Берега» добралась до села Троицкое в Хабаровском крае
В реку на севере Хабаровского края попало неизвестное вещество
Свобода бывалого вора-карманника в Хабаровске закончилась на кошельке пенсионерки
Пострадавшим от взрыва газа в Приамурском в ЕАО вручили жилищные сертификаты
За 300 тысяч рублей взятки компания в Комсомольске заплатит один миллион рублей штрафа
Пассажир из Китая попрощался с чесноком и семенами, которые вез в Хабаровский край
Автотрассу до Чегдомына в Хабаровском крае построят за три года
Зверски убил подростка и накинулся с ножом на его отчима пьяный комсмольчанин
Антивор не спас чужой велосипед от кражи в Хабаровске
В Хабаровском крае подрастут взносы на капремонт домов
Заработал новые проблемы прямо в зале суда житель Хабаровского края
Почти два десятка госслужащих в Хабаровском крае отчитались не за все свои доходы
Военные летчики сломили оборону условного врага в Хабаровском крае
В Комсомольске заканчивается ремонт шести «безопасных» дорог
Погода в Хабаровске на 25 июня 2019 года: днем до +28, возможен дождь
Хабаровчанина осудили за убийство нового поклонника бывшей пассии