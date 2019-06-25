В Хабаровском крае наградили деньгами участников молодежного движения

СЕГОДНЯ 02:03 2019-06-25T02:03:37+03:00

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В Хабаровске устроили торжественный прием для представителей молодежного движения края. Во время этого мероприятия наградили самых активных участников, внесших свой вклад в развитие этого направления в прошедшем году. Символично, что событие устроили накануне Дня молодежи России, который в стране отметят 27 июня.

Как отметили в пресс-службе правительства края, активистов поздравил глава региона Сергей Фургал, он же вручил премии в области государственной молодежной политики. Так, по 25 тысяч рублей получили семь человек и три организации.

Среди самых активных представителей молодежного движения по итогам награждения педагоги дополнительного образования Наталья Бурим и Татьяна Позднякова, учитель географии Наталья Гуменюк, сотрудники районных молодежных центров Анна Полещук и Евгения Сирицкая, преподаватель Ванинского межотраслевого колледжа Анастасия Соломатина, а также воспитатель общежития Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума имени В.В. Орехова Лилия Устюжанина.

Из учреждений денежной награды удостоили Комсомольский-на-Амуре строительный колледж, Хабаровский педагогический колледж имени Д.Л. Калараша и Центр внешкольной работы «Юность» в Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU