2019-06-25T07:20:52+03:00
Политика

Военные летчики сломили оборону условного врага в Хабаровском крае

Авиаторы запустили неуправляемые ракеты и сбросили осколочно-фугасные авиабомбы
Ольга КИВА
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Военные летчики сломил оборону условного врага в Хабаровском краеВоенные летчики сломил оборону условного врага в Хабаровском краеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае прошли учения с участием армейской авиации. Задачей бойцов была отработка действий в случае, когда нужно сломить оборону врага. По условиям поставленной задачи, неприятель захватил одно из стратегических направлений.

- Во время тренировки авиаторы нанесли массированный авиаудар по позициям «неприятеля». В рамках выполнения военной операции пустили неуправляемые ракеты и сбросили на позиции условного противника осколочно-фугасные авиабомбы, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

По итогам выполненного задания были уничтожены командные пункты и огневые точки условного врага. Также удалось ликвидировать позиции артиллерии и фортификационные сооружения, где противник расположил замаскированную бронетехнику. Кроме того, летчики выполнили сложные воздушные маневры, имитирующие уход от средств поражения условного противника. Во время тренировки задействовали вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

ИСТОЧНИК KP.RU

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