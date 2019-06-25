2019-06-25T07:19:44+03:00
Общество

Почти два десятка госслужащих в Хабаровском крае отчитались не за все свои доходы

Некоторые судебные приставы также не сообщили о своем имуществе, которым владеют долгое время
Ольга КИВА
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Почти два десятка госслужащих в Хабаровском крае отчитались не за все свои доходыПочти два десятка госслужащих в Хабаровском крае отчитались не за все свои доходыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае проверили справки о доходах судебных приставов и обнаружили, что не все сотрудники управления отчитались правильно. Так, 19 госслужащих не указывали имущество, которым долгое время владеют они сами или их супруги. Также судебные приставы показали не все полученные доходы на общую сумму больше четырех миллионов рублей.

- Также во время проверки выяснилось, что некоторые сотрудники управления выполняли иную оплачиваемую работу, однако непосредственного работодателя об этом не уведомляли. В результате не было возможности провести оценку наличия или отсутствия в данных случаях конфликта интересов. Кроме того, у ряда госслужащих одновременно были полномочия учредителей или руководителей юридических лиц, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге главному судебному приставу региона внесли представление. На сегодняшний день 19 государственных гражданских служащих привлекли к дисциплинарной ответственности. Также сотрудникам еще раз напомнили о соблюдении запретов и ограничений, выполнении антикоррупционных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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