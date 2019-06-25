Заработал новые проблемы прямо в зале суда житель Хабаровского края
Житель Солнечного района пришел на судебное разбирательство и через некоторое время оказался в категории злостных нарушителей порядка. Мужчина, видимо, переживал по поводу предстоящих слушаний, да так сильно, что решил покурить прямо в помещении. Такую бестактность не оставили без внимания.
- Сначала нарушителя попросили потушить сигарету. Однако мужчина никак не отреагировал на это обращение в свой адрес. Затем в отношении него вынуждены были составить административный протокол за неисполнение законного распоряжения судебного пристава, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Далее документ передали мировому судье. После рассмотрения нарушителя, скорее всего, обяжут заплатить штраф.
Жителям края напоминают, что в здании суда необходимо соблюдать установленные правила поведения.
ИСТОЧНИК KP.RU