Заработал новые проблемы прямо в зале суда житель Хабаровского края

СЕГОДНЯ 03:29 2019-06-25T03:29:56+03:00

Протокол в отношении мужчины составили после того, как он закурил в помещении

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Житель Солнечного района пришел на судебное разбирательство и через некоторое время оказался в категории злостных нарушителей порядка. Мужчина, видимо, переживал по поводу предстоящих слушаний, да так сильно, что решил покурить прямо в помещении. Такую бестактность не оставили без внимания.

- Сначала нарушителя попросили потушить сигарету. Однако мужчина никак не отреагировал на это обращение в свой адрес. Затем в отношении него вынуждены были составить административный протокол за неисполнение законного распоряжения судебного пристава, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Далее документ передали мировому судье. После рассмотрения нарушителя, скорее всего, обяжут заплатить штраф.

Жителям края напоминают, что в здании суда необходимо соблюдать установленные правила поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU