2019-06-25T07:18:03+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае подрастут взносы на капремонт домов

Новые тарифы планируют применять с 1 января 2020 года
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае подрастут взносы на капремонт домовВ Хабаровском крае подрастут взносы на капремонт домовФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровском крае с 1 января 2020 года начнут применять новый размер минимального взноса на капитальный ремонт. Так, жильцам многоэтажек придется платить от 1,62 до 8,08 рубля за квадратный метр помещений в зависимости от технической оснащенности дома и его местоположения. К слову, больше всех будут платить жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Как объяснили в краевом министерстве ЖКХ, жители пятиэтажного дома в этих городах будут платить 5,65 рубля за квадратный метр при условии, что в строении есть горячее и холодное водоснабжение, отопление и водоотведение. Жильцы многоэтажек, оборудованных еще и лифтом, будут платить уже 8,08 рубля за квадратный метр.

Напомним, постановление, на основании которого установили новые размеры взносов, подписал губернатор Сергей Фургал 19 июня этого года. Полный текст этого документа опубликован на сайте Регионального фонда капитального ремонта, в разделе «Законодательство». К слову, за счет взносов на капремонт в крае привели в порядок более двух тысяч 400 домов, жилищные условия смогли улучшить более 350 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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