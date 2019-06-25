2019-06-25T06:53:45+03:00
Происшествия

Антивор не спас чужой велосипед от кражи в Хабаровске

Похититель просто перекусил трос и забрал двухколесное имущество с собой
Ольга КИВА
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Антивор не спас чужой велосипед от кражи в ХабаровскеАнтивор не спас чужой велосипед от кражи в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель краевой столицы пришел в полицию с просьбой найти украденный велосипед. Двухколесное имущество пропало днем из двора дома, при этом законный владелец прицепил его к перилам специальным тросом-антивором. Злоумышленник же просто перекусил удерживающее устройство и забрал велосипед.

- Найти подозреваемого оперативники смогли с помощью записи с камеры видеонаблюдения. Фигуранта вскоре задержали, им оказался 32-летний жилец соседнего подъезда. К слову, в его прошлом уже были темные пятна – его привлекали к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Хабаровчанин также дважды был фигурантом уголовных дел из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На момент задержания фигурант успел продать велосипед незнакомым людям. Со слов задержанного, это были случайные прохожие. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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