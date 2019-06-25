2019-06-25T06:52:36+03:00
Происшествия

Зверски убил подростка и накинулся с ножом на его отчима пьяный комсмольчанин

Такой версии придерживается официальное следствие, уголовное дело уже находится в суде
Ольга КИВА
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Зверски убил подростка и накинулся с ножом на его отчима пьяный комсмольчанинЗверски убил подростка и накинулся с ножом на его отчима пьяный комсмольчанинФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Комсомольска-на-Амуре сядет на скамью подсудимых по обвинению в убийстве. По предварительной информации, фигурант ночью пришел в дом к знакомому, где до этого бурно отмечали день рождения, убедился, что все спят, а потом без видимых причины с ножом набросился на ребенка. Подозреваемый бил свою жертву в жизненноважные органы, от полученных травм ребенок скончался на месте преступления.

- Спасти несовершеннолетнего пытался отчим, но он тоже получил несколько ударов. Пьяный злоумышленник также покушался на убийство матери. Взрослым удалось убежать из дома, они обратились за помощью к прохожим на улице. Приехавшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

За совершенное преступление согласно уголовному кодексу предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении горожанина, уже закончилось. Материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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