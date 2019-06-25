2019-06-25T06:49:31+03:00
Общество

Автотрассу до Чегдомына в Хабаровском крае построят за три года

Дорожникам предстоит осилить 55 километров дороги, поставить два моста
Ольга КИВА
Поделиться:
Автотрассу до Чегдомына в Хабаровском крае построят за три годаАвтотрассу до Чегдомына в Хабаровском крае построят за три годаФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае приступят к строительству трассы «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – АмгуньМогды – Чегдомын». Ране ее уже начинали делать, но работы отложили из-за отсутствия финансирования. Теперь же в регионе намерены довести начатое дело до конца, чтобы обеспечить сквозное автосообщение и комплексно развивать монопоселения, в число которых также входит Чегдомын. На сегодняшний день уже готова проектная документация, трассу планируют сдать в эксплуатацию через три года.

- В этот проект собираются вложить больше 15 миллиардов рублей. Эти деньги потратят на достройку 55 километров дороги и установку двух мостов. Региону уже выделили 320 миллионов рублей из федерального бюджета, в следующем году объем финансирования увеличат, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, дорога до Чегдомына также свяжет 17 населенных пунктов вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С помощью этой трассы также обеспечат выход Верхнебуреинского, Солнечного и имени Полины Осипенко районов в общую сеть автодорог Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные игроки «СКА-Хабаровск» выиграли путевку на суперфинал «Локобол-2019»
В Хабаровском крае хотят развивать автосообщение с провинцией Хэйлунцзян
Тотальная чистка «Береги Берега» добралась до села Троицкое в Хабаровском крае
В реку на севере Хабаровского края попало неизвестное вещество
Свобода бывалого вора-карманника в Хабаровске закончилась на кошельке пенсионерки
Пострадавшим от взрыва газа в Приамурском в ЕАО вручили жилищные сертификаты
За 300 тысяч рублей взятки компания в Комсомольске заплатит один миллион рублей штрафа
Пассажир из Китая попрощался с чесноком и семенами, которые вез в Хабаровский край
Зверски убил подростка и накинулся с ножом на его отчима пьяный комсмольчанин
Антивор не спас чужой велосипед от кражи в Хабаровске
В Хабаровском крае подрастут взносы на капремонт домов
Заработал новые проблемы прямо в зале суда житель Хабаровского края
Почти два десятка госслужащих в Хабаровском крае отчитались не за все свои доходы
Военные летчики сломили оборону условного врага в Хабаровском крае
В Хабаровском крае наградили деньгами участников молодежного движения
В Комсомольске заканчивается ремонт шести «безопасных» дорог
Погода в Хабаровске на 25 июня 2019 года: днем до +28, возможен дождь
Хабаровчанина осудили за убийство нового поклонника бывшей пассии