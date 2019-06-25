СЕГОДНЯ 05:12 2019-06-25T06:49:31+03:00

Автотрассу до Чегдомына в Хабаровском крае построят за три года Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае приступят к строительству трассы «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын». Ране ее уже начинали делать, но работы отложили из-за отсутствия финансирования. Теперь же в регионе намерены довести начатое дело до конца, чтобы обеспечить сквозное автосообщение и комплексно развивать монопоселения, в число которых также входит Чегдомын. На сегодняшний день уже готова проектная документация, трассу планируют сдать в эксплуатацию через три года.

- В этот проект собираются вложить больше 15 миллиардов рублей. Эти деньги потратят на достройку 55 километров дороги и установку двух мостов. Региону уже выделили 320 миллионов рублей из федерального бюджета, в следующем году объем финансирования увеличат, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, дорога до Чегдомына также свяжет 17 населенных пунктов вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С помощью этой трассы также обеспечат выход Верхнебуреинского, Солнечного и имени Полины Осипенко районов в общую сеть автодорог Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU