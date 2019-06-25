СЕГОДНЯ 05:37 2019-06-25T06:46:55+03:00

Пассажир из Китая попрощался с чесноком и семенами, которые вез в Хабаровский край Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

На границе Хабаровского края задержали семена без фитосанитарных документов. Ввезти подозрительную продукцию на территорию региона пытался пассажир теплохода, прибывшего из Китайской Народной Республики.

- При досмотре багажа у мужчины обнаружили в общей сложности 13 килограммов нелегальной продукции. Так, среди найденных посадочных материалов были чеснок, семена подсолнечника, а также арахис и имбирь, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ни на один из найденных посадочных материалов пассажир теплохода не смог предъявить фитосанитарный сертификат. Данную ситуацию расценили как нарушение и приняли с точки зрения безопасности правильное решение. Так, в связи с обнаруженными карантинными семенами всю продукцию у мужчины изъяли и «депортировали» ее на родину, в Китайскую Народную Республику.

ИСТОЧНИК KP.RU