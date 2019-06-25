2019-06-25T06:43:55+03:00
Происшествия

За 300 тысяч рублей взятки компания в Комсомольске заплатит один миллион рублей штрафа

Получателя незаконного вознаграждения и его супругу-посредницу уже лишили свободы
Ольга КИВА
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За 300 тысяч рублей взятки компания в Комсомольске заплатит один миллион рублей штрафаЗа 300 тысяч рублей взятки компания в Комсомольске заплатит один миллион рублей штрафаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Компания в Комсомольске-на-Амуре вынуждена заплатить штраф в один миллион рублей. Такую сумму бизнесменам придется выложить за взятку, которую они дали сотруднику северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областей. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, вознаграждение госслужащий получал за то, что выдавал фитосанитарные сертификаты на отгружаемую подкарантинную продукцию в виде лесоматериалов.

В общей сложности сотрудник управления получил от компании более 300 тысяч рублей. Этими деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Посредником при передаче взятки признали супругу госслужащего – на счета подконтрольной ей фирмы поступали переводы от лесозаготовительной компании. Разбор этой ситуации закончился тем, что госслужащего и его жену суд приговорил к реальному лишению свободы, а компанию-взяткодателя обязал заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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