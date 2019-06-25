Свобода бывалого вора-карманника в Хабаровске закончилась на кошельке пенсионерки

СЕГОДНЯ 06:56 2019-06-25T07:26:27+03:00

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Полицейским в Хабаровске с удалось задержать по горячим следам подозреваемого в карманных кражах. По предварительной информации, фигурант промышлял в основном в автобусах – брал деньги из карманов и сумок пассажиров. В последний раз он стащил кошелек у 83-летней пенсионерки, в котором были две с половиной тысячи рублей. Портмоне нашли у него при обыске.

- Сам фигурант во всем сознался и даже написал явку с повинной. Ранее его не раз привлекали к уголовной ответственности за карманные и квартирные кражи, грабежи. К слову, из тюрьмы подозреваемый вышел в январе 2019 года, на работу устраиваться не спешил, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело сразу по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража». Пока мужчина находится в изоляторе временного содержания и ждет, какую меру пресечения определит ему суд.

ИСТОЧНИК KP.RU