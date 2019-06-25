В реку на севере Хабаровского края попало неизвестное вещество

СЕГОДНЯ 07:26 2019-06-25T07:26:26+03:00

Во время проверки выяснилось, что загрязнил водоем работающие в этом районе недропользователь

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На севере Хабаровского края провели проверку по факту загрязнения реки неизвестным веществом. Тревожный сигнал поступил из Николаевского района. По предварительным сведениям, в экологической опасности оказалась река Коль.

- Проверяющие обследовали ручей Покровка, который впадает в реку Коль. По итогу мониторинга они установили, что в воде присутствуют мелкие и легкие частицы горных пород. В водоем они попали в результате размытия искусственного водоема, который активно эксплуатирует работающая поблизости компания-недропользователь. В этом районе организация занимается добычей золота из рассыпного месторождения, - рассказали в пресс-службе Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры.

К слову, до проверки недропользователь успел восстановить целостность искусственного водоема. В итоге руководителя компании и саму фирму привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф. Но на этом наказание не закончилось – к дисциплинарной ответственности привлекли три должностных лица.

ИСТОЧНИК KP.RU