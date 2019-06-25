Тотальная чистка «Береги Берега» добралась до села Троицкое в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-25T07:56:25+03:00

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Хабаровский край активной включился во Всероссийский проект «рода России. Чистые берега Евразии», в рамках которого проводят акцию под названием «Береги Берега». Жители региона по мере сил помогают очистить берега реки Амур от мусора. Так, 20 июня эстафету по уборке территории приняли жители села Троицкое Нанайского района.

- Привести в порядок территорию близ реки Амур пришли более 60 волонтеров. Общими усилиями удалось ликвидировано несколько несанкционированных свалок, очистить от мусора более одного километра береговой полосы, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Отметим, что завтра, 26 июня, эстафету по уборке территории примут жители села Воронежское-2 в Хабаровском районе. Начало субботника в 16:00. На это мероприятие приглашают всех желающих, волонтеров обеспечат необходимым инвентарем. В планах привести в порядок береговую полосу реки Амур в районе села Воронежское-2.

ИСТОЧНИК KP.RU