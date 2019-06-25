2019-06-25T08:27:06+03:00
Общество

В Хабаровском крае хотят развивать автосообщение с провинцией Хэйлунцзян

Переговоры по этому поводу проходили с 17 по 21 июня
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае хотят развивать автосообщение с провинцией Хэйлунцзян ФОТО: Министерство промышленности и транспорта Хабаровского краяВ Хабаровском крае хотят развивать автосообщение с провинцией Хэйлунцзян ФОТО: Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края
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В Хабаровске с 17 по 21 июня 2019 года гостили делегаты из провинции Хэйлунцзян. За это время визитеры из Поднебесной и представители краевого правительства провели переговоры по поводу развития автомобильного сообщения между регионом и провинцией.

Как отметили в краевом министерстве промышленности и транспорта, встречу организовали в рамках мероприятий по обмену между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян. Во главе российской делегации был заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Прохоров М.А., а делегацию из провинции возглавил заместитель начальника управления автомобильного транспорта провинции Хэйлунцзян господин Ван Чжун.

Стороны обсудили развитие сотрудничества, а также коснулись вопросов относительно качества регулярных международных пассажирских автоперевозок. К слову, второй пункт планируют подробнее рассмотреть очередном заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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