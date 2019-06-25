В Хабаровском крае хотят развивать автосообщение с провинцией Хэйлунцзян
В Хабаровске с 17 по 21 июня 2019 года гостили делегаты из провинции Хэйлунцзян. За это время визитеры из Поднебесной и представители краевого правительства провели переговоры по поводу развития автомобильного сообщения между регионом и провинцией.
Как отметили в краевом министерстве промышленности и транспорта, встречу организовали в рамках мероприятий по обмену между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян. Во главе российской делегации был заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Прохоров М.А., а делегацию из провинции возглавил заместитель начальника управления автомобильного транспорта провинции Хэйлунцзян господин Ван Чжун.
Стороны обсудили развитие сотрудничества, а также коснулись вопросов относительно качества регулярных международных пассажирских автоперевозок. К слову, второй пункт планируют подробнее рассмотреть очередном заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU