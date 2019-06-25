Юные игроки «СКА-Хабаровск» выиграли путевку на суперфинал «Локобол-2019»
Юные футболисты «СКА-Хабаровск» победили в межрегиональном турнире международного фестиваля «Локобол - 2019 – РЖД». В качестве награды им досталась путевка на суперфинал соревнований. За этот приз также боролись девять команд, одержавшие победу в регионах Дальневосточного федерального округа.
- Во время турнира ребята не только проводили матчи, но и увидели спектакль «Прыгающая принцесса» в театре кукол, побывали на мастер-классе Романа Рогова, тренера Академии футбольного клуба «Локомотив», - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.
По итогам турнира получили кубки участника соревнований команды «Океан» из Находки, «Пульс» из Якутска, СДЮСШОР из Комсомольска-на-Амуре, «Бампер» из Петропавловска-Камчатского, ЦДТ из Биробиджана, и Благовещенская команда «Луч-Энергия». Отметим, что в борьбе за путевку на суперфинал хабаровчане обошли команды команду ORYU ES FC из Сеула и «Сахалинец», которые заняли второе и третье место соответственно. Льва Ушакова из «СКА-Хабаровск» признали одним из лучших игроков.
Суперфинал фестиваля «Локобол – 2019» состоится в Москве, с 1 по 4 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU