Юные игроки «СКА-Хабаровск» выиграли путевку на суперфинал «Локобол-2019»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-25T08:58:22+03:00

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Юные футболисты «СКА-Хабаровск» победили в межрегиональном турнире международного фестиваля «Локобол - 2019 – РЖД». В качестве награды им досталась путевка на суперфинал соревнований. За этот приз также боролись девять команд, одержавшие победу в регионах Дальневосточного федерального округа.

- Во время турнира ребята не только проводили матчи, но и увидели спектакль «Прыгающая принцесса» в театре кукол, побывали на мастер-классе Романа Рогова, тренера Академии футбольного клуба «Локомотив», - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

По итогам турнира получили кубки участника соревнований команды «Океан» из Находки, «Пульс» из Якутска, СДЮСШОР из Комсомольска-на-Амуре, «Бампер» из Петропавловска-Камчатского, ЦДТ из Биробиджана, и Благовещенская команда «Луч-Энергия». Отметим, что в борьбе за путевку на суперфинал хабаровчане обошли команды команду ORYU ES FC из Сеула и «Сахалинец», которые заняли второе и третье место соответственно. Льва Ушакова из «СКА-Хабаровск» признали одним из лучших игроков.

Суперфинал фестиваля «Локобол – 2019» состоится в Москве, с 1 по 4 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU