2019-06-25T11:24:59+03:00
Общество

Жаловаться на свалки в Хабаровском крае предлагают через «Радар»

Сообщения от жителей принимают круглосуточно и по телефону, и на сайте
Ольга КИВА
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Жаловаться на свалки в Хабаровском крае предлагают через «Радар»Жаловаться на свалки в Хабаровском крае предлагают через «Радар»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае запустили «Радар» - информационную систему, где жители региона могут оставить жалобы на образовавшиеся свалки. Воспользоваться этим сервисом может каждый желающий, при этом сообщения будут принимать круглосуточно.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, можно позвонить на круглосуточный номер 8 (800) 600-90-08 или обратиться через сайт проекта radar.reo.ru. На каждое обращение будет моментальный отклик. Чтобы сервис был доступнее для жителей региона, планируют запустить мобильное приложение.

Напомним, что информационную систему будет курировать Российский экологический оператор. Структуру создали в начале этого года. В задачи, решением которых она занимается, входит формирование эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами, а также контроль за вредным воздействием мусора на окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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