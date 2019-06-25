Жаловаться на свалки в Хабаровском крае предлагают через «Радар»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-25T11:24:59+03:00

Сообщения от жителей принимают круглосуточно и по телефону, и на сайте

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае запустили «Радар» - информационную систему, где жители региона могут оставить жалобы на образовавшиеся свалки. Воспользоваться этим сервисом может каждый желающий, при этом сообщения будут принимать круглосуточно.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, можно позвонить на круглосуточный номер 8 (800) 600-90-08 или обратиться через сайт проекта radar.reo.ru. На каждое обращение будет моментальный отклик. Чтобы сервис был доступнее для жителей региона, планируют запустить мобильное приложение.

Напомним, что информационную систему будет курировать Российский экологический оператор. Структуру создали в начале этого года. В задачи, решением которых она занимается, входит формирование эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами, а также контроль за вредным воздействием мусора на окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU