2019-06-25T11:23:49+03:00
Звезды

ТЮЗ и театр кукол в Хабаровске получат миллионы рублей господдержки

На эти деньги артисты смогут в том числе поставить новые спектакли
Ольга КИВА
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ТЮЗ и театр кукол в Хабаровске получат миллионы рублей господдержки ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяТЮЗ и театр кукол в Хабаровске получат миллионы рублей господдержки ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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Театр кукол и ТЮЗ в Хабаровске получат господдержку в сумме около восьми миллионов рублей. Эти деньги направят на покупку нового оборудования, а также на создание новых постановок. Большую часть денег выделили из федерального бюджета.

Как отметили в пресс-службе правительства края, Хабаровскому краевому театру юного зрителя достанется более пяти с половиной миллионов рублей. В планах артистов поставить спектакли «Красная шапочка», «Остров сокровищ», «Вафельное сердце». Часть денег израсходуют на покупку автобуса, а также приобретут звуковое и световое оборудование.

Хабаровский краевой театр кукол получит более двух миллионов рублей. Большая часть этих денег уйдет на укрепление материально-технической базы и на обновление репертуара. Актеры готовят для зрителей новый спектакль «Тигренок на подсолнухе».

Отметим, что еще один театр в регионе получит федеральную субсидию. Так, Драматическому театру в Комсомольске-на-Амуре выделят чуть больше пяти миллионов рублей в рамках поддержки муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. На эти деньги планируют поставить новые спектакли «Легенда о Тиле» и «Тартюф». Часть денег потратят на покупку мультимедийного видеооборудования, установку для световых и дымовых театральных эффектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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