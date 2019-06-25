В Биробиджане в ночь на 26 июня ожидается резкое ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-25T11:22:48+03:00

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В столице Еврейской автономии в ночь на 26 июня ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в Биробиджане пройдут сильные дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

- Жителей и гостей столицы убедительно просят быть предельно внимательными во время непогоды, сохранять спокойствие и бдительность. Из-за резкого ухудшения метеоусловий есть угроза возможных чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики. Однако в столице подготовились к реагированию на случай их возникновения, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Так, из-за обильных осадков может случиться кратковременное подтопление низкопойменных мест. Городская администрация будет следить за гидрологической обстановкой в поселках Тукалевский, Августовский, Амурский и Партизанский-2, которые находятся в зоне риска.

Жителей и гостей города убедительно просят при нахождении на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Они могут рухнуть в любой момент. Также не стойте под балконами. В экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU