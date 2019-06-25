2019-06-25T11:22:48+03:00
Общество

В Биробиджане в ночь на 26 июня ожидается резкое ухудшение погоды

Жителей предупреждают об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
Ольга КИВА
Поделиться:
В Биробиджане в ночь на 26 июня ожидается резкое ухудшение погодыВ Биробиджане в ночь на 26 июня ожидается резкое ухудшение погодыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В столице Еврейской автономии в ночь на 26 июня ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в Биробиджане пройдут сильные дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

- Жителей и гостей столицы убедительно просят быть предельно внимательными во время непогоды, сохранять спокойствие и бдительность. Из-за резкого ухудшения метеоусловий есть угроза возможных чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики. Однако в столице подготовились к реагированию на случай их возникновения, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Так, из-за обильных осадков может случиться кратковременное подтопление низкопойменных мест. Городская администрация будет следить за гидрологической обстановкой в поселках Тукалевский, Августовский, Амурский и Партизанский-2, которые находятся в зоне риска.

Жителей и гостей города убедительно просят при нахождении на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Они могут рухнуть в любой момент. Также не стойте под балконами. В экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодежь креативно докажет, что в Хабаровске жить лучше, чем в Европе
Главаря группировки «Штольц» после нападения на ФСБ в Хабаровске отправили в тюрьму
Молодую хабаровчанку призовут к ответу за смерть девятимесячного сына
ТЮЗ и театр кукол в Хабаровске получат миллионы рублей господдержки
Жаловаться на свалки в Хабаровском крае предлагают через «Радар»
Юные игроки «СКА-Хабаровск» выиграли путевку на суперфинал «Локобол-2019»
В Хабаровском крае хотят развивать автосообщение с провинцией Хэйлунцзян
Тотальная чистка «Береги Берега» добралась до села Троицкого в Хабаровском крае
В реку на севере Хабаровского края попало неизвестное вещество
Свобода бывалого вора-карманника в Хабаровске закончилась на кошельке пенсионерки
Пострадавшим от взрыва газа в Приамурском в ЕАО вручили жилищные сертификаты
За 300 тысяч рублей взятки компания в Комсомольске заплатит один миллион рублей штрафа
Пассажир из Китая попрощался с чесноком и семенами, которые вез в Хабаровский край
Автотрассу до Чегдомына в Хабаровском крае построят за три года
Зверски убил подростка и накинулся с ножом на его отчима пьяный комсмольчанин
Антивор не спас чужой велосипед от кражи в Хабаровске
В Хабаровском крае подрастут взносы на капремонт домов
Заработал новые проблемы прямо в зале суда житель Хабаровского края
Почти два десятка госслужащих в Хабаровском крае отчитались не за все свои доходы
Военные летчики сломили оборону условного врага в Хабаровском крае
В Хабаровском крае наградили деньгами участников молодежного движения
В Комсомольске заканчивается ремонт шести «безопасных» дорог
Погода в Хабаровске на 25 июня 2019 года: днем до +28, возможен дождь
Хабаровчанина осудили за убийство нового поклонника бывшей пассии