Молодую хабаровчанку призовут к ответу за смерть девятимесячного сына

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-25T11:21:38+03:00

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В Хабаровске ждет суда 21-летняя горожанка, которую обвиняют в убийстве собственного сына. Крохе было всего лишь девять месяцев. Во время расследования выяснились ужасающие подробности того, как фигурантка обращалась с собственным ребенком.

- Девушка родила в мае 2018 года. Она никогда не возила сына в больницу, не проводила гигиенические процедуры, что привело к развитию у него дерматита в тяжелой форме. Также обвиняемая не придавала особого значения питанию ребенка. Малыша она кормила заменителем молочного продукта на основе растительных белков, содержащих чрезмерное количество растительных масел. В питание добавляла сахар, манную крупу и рисовую смесь, что влекло задержку развития внутренних органов ребенка, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В декабре фигурантка напоила девятимесячного сына алкоголем. К тому времени у него развились заболевания, которые вместе с состоянием алкогольного опьянения спровоцировали рвотный рефлекс. Как результат, случилась механическая асфиксия – ребенок умер. Сама фигурантка не стала отрицать свою вину. При этом она объяснила, что в больницы не ездила из-за страха, что ребенка у нее отберут из-за ненадлежащего ухода.

К слову, документы на малыша горе-мать не оформляла, объясняя это нехваткой времени. Свидетельство о рождении мальчика выдали после его смерти по запросу следственного органа. Документ нужен был, чтобы зарегистрировать факт смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU