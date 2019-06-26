В Комсомольске-на-Амуре отдыхающие нашли утопленника

СЕГОДНЯ 01:31 2019-06-26T01:31:21+03:00

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Сегодня утром, 25 июня, в Комсомольске-на-Амуре отдыхающие случайно нашли утопленника. Люди прогуливались возле водоема на улице Дикопольцева и неожиданно для себя разглядели в воде тело утонувшего человека. Очевидцы немедленно позвонили в спасательную службу и сообщили о жуткой находке.

- На место происшествия отправилась дежурная смена в составе трех человек. Чтобы вытащить тело на землю спасатели использовали гидрокостюмы и веревку. На данный момент правоохранители выясняют личность погибшего, пытаются выяснить обстоятельства его гибели, - прокомментировали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, в прошлые годы в этом водоеме тоже тонули люди. В этом районе почти всегда гуляют отдыхающие, особенно когда жаркая погода. Жителей города призывают соблюдать правила поведения при нахождении рядом с водой. Помните, любой водоем - это место повышенного риска.

ИСТОЧНИК KP.RU