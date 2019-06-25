2019-06-25T13:02:28+03:00
Звезды

Молодежь креативно докажет, что в Хабаровске жить лучше, чем в Европе

Масштабный «ЕвроМарафон» накроет краевую столицу в День молодежи
Ольга КИВА
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Молодежь креативно докажет, что в Хабаровске жить лучше, чем в ЕвропеМолодежь креативно докажет, что в Хабаровске жить лучше, чем в ЕвропеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Хабаровске готовятся с размахом отпраздновать День молодежи, который вся страна будет отмечать на этой неделе. Для жителей краевой столицы уже подготовили шикарную развлекательную программу. Так, тысячи горожан объединит масштабный танцевальный флешмоб, для гостей праздника выступит звезда российской эстрады Андрей Звонкий, будут работать фудкорты. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах. Вечером в небе над Хабаровском запустят фейерверк. Основные праздничные мероприятия запланировали на 29 июня.

- «Фишкой» торжества станет «ЕвроМарафон», благодаря которому местная молодежь докажет, что Хабаровск - это не только город, в котором хочется жить, но и город, в котором жить лучше, чем в Европе. Начало этого фестиваля в 16 часов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В рамках этого мероприятия горожане устроят забег, будут зарабатывать «еврорубли», которые потом можно обменять на ценные призы. В завершениие устроят «Флеш-дэнс», сам праздник будут снимать с беспилотника, видео позже опубликуют в соцсетях. Участвовать в «ЕвроМарафоне» могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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