Главаря группировки «Штольц» после нападения на ФСБ в Хабаровске отправили в тюрьму

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-25T13:35:33+03:00

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Нападении на ФСБ в Хабаровске закончилось судебным разбирательством в отношении главы группировки «Штольц» и его подельника. Как сообщалось ранее, сам Александр Таланов в расстреле офицеров ФСБ участия не принимал, но именно он организовал и спланировал атаку.

- Приговор двоим участникам группировки зачитали в Дальневосточном военном окружном суде спустя два года после нападения на приемную краевого управления ФСБ России в Хабаровске. Из материалов дела известно, что одним из подельников Таланова был 17-летний Антон Конев. Молодой человек расстрелял офицера федеральной службы безопасности и двух посетителей. Сам он погиб от рикошета собственной пули, - рассказал информированный источник «КП-Хабаровск».

К слову, главарь группировки ранее уже имел проблемы с законом. Его осудили за незаконный оборот оружия и отправили в колонию общего режима на два с половиной года. После нападения на ФСБ в Хабаровске Таланова отправили за решетку уже на 26 лет. Виновным в совершенном преступлении фигурант себя не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU