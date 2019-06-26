Ревнивого приезжего осудили в Хабаровске за разбой в квартире приятеля бывшей пассии

СЕГОДНЯ 02:08 2019-06-26T02:08:25+03:00

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В Хабаровске заслушал приговор суда приезжий из Николаевска-на-Амуре. 33-летний фигурант в прошлом году слез в квартиру хабаровчанина, напал на хозяина и вынес из помещения имущества на 23 тысячи рублей. К слову, объект для разбоя фигурант выбрал не случайно.

- Осужденный был пьян, поссорился с бывшей сожительницей, а когда она ушла, решил проследить за ней. Он выяснил, в какую квартиру она зашла, видел, как разговаривала с каким-то мужчиной, а потом решил действовать. Он дождался, когда хозяин выйдет на улицу, и угрозами заставил знакомую открыть ему дверь. Когда потерпевший вернулся, фигурант напал на него и стал бить. Потом хозяин квартиры потерял сознание, налетчик снял с его пальца кольцо, забрал гаджеты и кошелек. Покидая квартиру, злоумышленник увел с собой и бывшую пассию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Травмы потерпевшего квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Хабаровчанин долго лечился. Позже фигурант объяснит свой поступок исключительно чувством ревности. За содеянное суд приговорил фигуранта к девяти годам и двум месяцам лишению свободы. К слову, это уже не первая судимость в жизни мужчины. Ранее его привлекали за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU