2019-06-26T02:08:25+03:00
Происшествия

Ревнивого приезжего осудили в Хабаровске за разбой в квартире приятеля бывшей пассии

Из помещения разбойник вынес чужое имущество на 23 тысячи рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Ревнивого приезжего осудили в Хабаровске за разбой в квартире приятеля бывшей пассииРевнивого приезжего осудили в Хабаровске за разбой в квартире приятеля бывшей пассииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске заслушал приговор суда приезжий из Николаевска-на-Амуре. 33-летний фигурант в прошлом году слез в квартиру хабаровчанина, напал на хозяина и вынес из помещения имущества на 23 тысячи рублей. К слову, объект для разбоя фигурант выбрал не случайно.

- Осужденный был пьян, поссорился с бывшей сожительницей, а когда она ушла, решил проследить за ней. Он выяснил, в какую квартиру она зашла, видел, как разговаривала с каким-то мужчиной, а потом решил действовать. Он дождался, когда хозяин выйдет на улицу, и угрозами заставил знакомую открыть ему дверь. Когда потерпевший вернулся, фигурант напал на него и стал бить. Потом хозяин квартиры потерял сознание, налетчик снял с его пальца кольцо, забрал гаджеты и кошелек. Покидая квартиру, злоумышленник увел с собой и бывшую пассию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Травмы потерпевшего квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Хабаровчанин долго лечился. Позже фигурант объяснит свой поступок исключительно чувством ревности. За содеянное суд приговорил фигуранта к девяти годам и двум месяцам лишению свободы. К слову, это уже не первая судимость в жизни мужчины. Ранее его привлекали за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больница в Хабаровском крае заплатит инвалиду за ошибку с бесплатным рецептом
Не платила алименты, сбегала от пристава и попала в арестантки упорная мать в Хабаровском крае
Посольство Белоруссии переедет из Хабаровска во Владивосток
Домовладелец в ЕАО устроил на своем участке рассадник конопли
У хабаровских бизнесменов почти не осталось времени до конца регистрации онлайн-касс
Велосипедистка в Хабаровске покалечилась в аварии с иномаркой
Туристы из Европы приплыли к Шантарским островам в Хабаровском крае
В Комсомольске ограничат движение автотранспорта на улице Культурной
Неисправности в электросетях в Хабаровске стали устранять быстрее
В Хабаровском крае объявили последние результаты ЕГЭ
В Комсомольске-на-Амуре отдыхающие нашли утопленника
Погода в Хабаровске на 26 июня 2019 года: днем до +16, сильный дождь
Молодежь креативно докажет, что в Хабаровске жить лучше, чем в Европе
Главаря группировки «Штольц» после нападения на ФСБ в Хабаровске отправили в тюрьму
Молодую хабаровчанку призовут к ответу за смерть девятимесячного сына
В Биробиджане в ночь на 26 июня ожидается резкое ухудшение погоды
ТЮЗ и театр кукол в Хабаровске получат миллионы рублей господдержки