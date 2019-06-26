В Хабаровском крае объявили последние результаты ЕГЭ

СЕГОДНЯ 02:33 2019-06-26T02:33:55+03:00

100-балльных работ больше нет, но ребята все равно показали высокие результаты

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В Хабаровском крае завершился основной период сдачи единого госэкзамена. Ученикам объявили последние результаты тестирования по физике и иностранным языкам. Напомним, что в этом году выпускники впервые сдавали китайский язык. Пройти это испытание согласились восемь ребят. Лучший результат – 87 баллов

- На экзамен по английскому языку решились 627 выпускников. При этом почти половина из них набрали 80 и более баллов. Также стали известны результаты тестирования по обществознанию. Знания по этому предмету проверяли три тысячи 244 школьника. Максимальный результат по итогам двух экзаменов остановился на уровне 99 баллов, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отличные результаты показали школьники в области физики. Это предмет сдавали одна тысяча 223 человека. Почти три процента из них получили 80 и более баллов.

Напомним, всего в регионе зафиксировали 23 стобалльные работы. Высокие результаты выпускники показали в области географии, химии, истории, профильной математики и русского языка. В общей сложности тестирование прошло без серьезных сбоев и нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU