2019-06-26T01:00:10+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 26 июня 2019 года: днем до +16, сильный дождь

Непогода накроет большую часть региона и столицу Еврейской автономии
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 26 июня 2019 года: днем до +16, сильный дождьПогода в Хабаровске на 26 июня 2019 года: днем до +16, сильный дождьФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане сильный ливень, гроза. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +12 +14. Днем +17+19.

В Хабаровске сильный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +14+16.

В Бикине дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +16+18, днем +24+26.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северный 11-16 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +14+16.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +14+16.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +20+22.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +10+12.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6–11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +12+14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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