2019-06-26T05:48:33+03:00
Общество

Неисправности в электросетях в Хабаровске стали устранять быстрее

Заявки, поступившие на телефон «горячей линии», отрабатывают в три раза быстрее
Ольга КИВА
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Неисправности в электросети в Хабаровске стали устранять быстрееНеисправности в электросети в Хабаровске стали устранять быстрееФото: Анастасия ОСИПОВА
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Для Хабаровчан организовали «горячую линию» на случай, если возникнут перебои с электричеством или случится неполадка в электросети. Заявки, принятые таким образом, обрабатывают в три раза быстрее. Такой оперативности добились за счет специально созданных в районах мобильных бригад электромонтеров.

- Так, сообщить о проблеме горожане смогут по телефону 8-800-22-33-27. На сегодняшний день специалисты отрабатывают полученные на «горячую линию» заявки на улице Руднева. Здесь меняют электропроводку, потому что она пришла в негодность и представляла серьезную опасность для жителей дома, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что ежедневно мобильные бригады отрабатывают в каждом районе Хабаровска по 10-15 полученных заданий. К слову, сами специалисты уверяют, сроки устранения неполадок сократились в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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