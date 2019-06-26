2019-06-26T05:46:55+03:00
Общество

В Комсомольске ограничат движение автотранспорта на улице Культурной

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на водопроводе
Ольга КИВА
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В Комсомольске ограничат движение автотранспорта на улице КультурнойВ Комсомольске ограничат движение автотранспорта на улице КультурнойФото: Артем КИЛЬКИН
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В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 26 июня, ограничат движение автотранспорта на улице Культурной. Это вынужденная мера в связи с проведением ремонтных работ. Запрет будет действовать на участке от улицы Ленинградской до пересечения улицы Культурной с проспектом Победы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, запрет вступил в силу сегодня, в девять часов утра. Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. Аварийные бригады устраняют порыв, выявленный в системе водоснабжения.

Жителей города Юности просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Своевременный ремонт на водопроводе – это прежде всего залог безопасности и нормальной работы системы водоснабжения. Автолюбителям приносят извинения за причиненные неудобства и убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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