2019-06-26T05:28:00+03:00
Общество

Туристы из Европы приплыли к Шантарским островам в Хабаровском крае

Путешественники любовались здешней природой с борта круизного лайнера «Профессор Хромов»
Ольга КИВА
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Туристы из Европы приплыли к Шантарским островам в Хабаровском краеТуристы из Европы приплыли к Шантарским островам в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В национальный парк «Шантарские острова» наведались туристы из Европы. Путешественники из Великобритании, Германии и других стран любовались здешними красотами с борта круизного лайнера «Профессор Хромов». Забраться в самый завораживающий уголок региона решились 20 иностранцев. Для них также провели презентацию особо охраняемой территории.

- Во время путешествия заграничные гости смогли увидеть медведицу с двумя медвежатами, белоплечих орланов и места их гнездовий, очковых чистиков. Путешественники побывали в заливах Академии, Тугурском, прошли вдоль островов Южный и Средний, а также полюбовались красотами мыса Онгачан, где расположен туристический комплекс. Путешественникам немного не повезло – увидеть гренландских китов им так и не удалось, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что плавание туристов местами было затрудненно из-за льда. Так, лайнер не смог пробиться через пролив Северо-Восточный, сложно оказалось пройти и при входе в Тугурский пролив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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