СЕГОДНЯ 04:11 2019-06-26T05:27:01+03:00

Велосипедистка в Хабаровске покалечилась в аварии с иномаркой Фото: УМВД России по городу Хабаровску

У женщины диагностировали перелом ключицы и ссадины на теле

Изменить размер текста: A A

Вчера, 25 июня, в Хабаровске на улице Майской столкнулись иномарка и велосипедистка. Водитель машины Honda Fit Aria двигался прямо, но во время пути на дороге появилась женщина на двухколесном транспорте. Она выезжала из двора дома, расположенного на улице Майской.

Как сообщил информированный источник, после столкновения пострадала велосипедистка. Ей потребовалась медицинская помощь. Как выяснилось при обследовании, у женщины закрытый перелом ключицы, а также ушибы и ссадины туловища и конечностей. Пострадавшую доставили в травмпункт.

Известно, что за рулем иномарки находилась автолюбительница, которая в момент аварии была трезва. В отношении нее уже составили административный протокол. Также в отношении велосипедистки вынесли определение за нарушение правил дорожного движения.

Автолюбителей и велосипедистов в Хабаровске призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU