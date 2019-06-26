У хабаровских бизнесменов почти не осталось времени до конца регистрации онлайн-касс

СЕГОДНЯ 04:48 2019-06-26T05:25:15+03:00

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Бизнесменам в Хабаровском крае напоминают, что с 1 июля 2019 года на онлайн-кассы должны перейти организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги населению. Также требование о регистрации аппаратов касается предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения, работающих в сфере торговли или общественного питания без наемных работников, а также осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов. Обязаны установить аппараты организации и ИП при осуществлении расчетов за проезд в общественном транспорте.

Как сообщили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, тем, кто еще не зарегистрировал онлайн-кассу, нужно поторопиться. Чтобы все бизнесмены смогли вовремя подать заявления, в налоговых инспекциях будут работать в том числе и в выходные – 29 и 30 июня с 9:00 до 18:00.

Отметим, что индивидуальные предприниматели, применяющие единый налог на вмененный доход или патентную систему налогообложения, могут получить налоговый вычет при покупке контрольно-кассовой техники. Сумма возврата составит не более 18 тысяч рублей на каждую кассу. Чтобы получить вычет, нужно зарегистрировать аппарат в налоговой до 1 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU