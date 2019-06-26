Домовладелец в ЕАО устроил на своем участке рассадник конопли

СЕГОДНЯ 05:25 2019-06-26T05:25:48+03:00

Мужчина признался, что сам собрал семена и намеренно посадил в огороде

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В Еврейской автономии задержали домовладельца, который на своем участке выращивал коноплю. Мужчина, видимо, искренне надеялся, что его посадки никто не заметит, но однажды к нему нагрянули гости в погонах. При осмотре территории полицейские обнаружили 29 кустов наркосодержащих растений.

- Рассадник конопли нашли в поселке имени Тельмана. Сам фигурант признался, что вырастил кусты из семян, которые раздобыл близ поселка, когда наткнулся на кусты. Это было осенью 2018 года. В этом году он решил заняться посадками, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Также задержанный агроном рассказал, что удобрял и поливал растения, а также удалял сорняки. Теперь за свои старания садоводу придется отвечать перед законом по статье уголовного кодекса «Потребление наркотических средств без назначения врача».

ИСТОЧНИК KP.RU