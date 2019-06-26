2019-06-26T05:54:22+03:00
Общество

Посольство Белоруссии переедет из Хабаровска во Владивосток

Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев 22 июня
Ольга КИВА
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Посольство Белоруссии переедет из Хабаровска во ВладивостокПосольство Белоруссии переедет из Хабаровска во ВладивостокФото: Михаил ФРОЛОВ
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Отделение Посольства Белоруссии из Хабаровска перенесут во Владивосток. Об этом стало известно на прошлой неделе, распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев 22 июня.

В документе говорится, что администрации Приморского края рекомендовано подготовить служебные и жилые помещения на условиях их аренды или покупки со стороны Белоруссии в собственность.

Напомним, ранее урегулировали вопрос о переносе Дальневосточной столицы из Хабаровска во Владивосток. К такой рокировке неоднозначно отнеслись как обычные жители Хабаровского края, так и политики. К слову, один из политтехнологов выдвинул свою версию развития событий:

- Статус столицы не предполагает каких-то преференций. По сути дела, Владивосток - это экономическая столица Дальнего Востока, а Хабаровск - политическая. Если приморский центр совместит в себе эти две составляющие, то туда ринутся всевозможные проверяющие, чего раньше удавалось избежать. А в культурном, технологическом и экономическом плане Владивостоку статус столицы ничего не принесет, только пробки. А Хабаровский край особо ничего и не потеряет, - говорит Даниил Ермилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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