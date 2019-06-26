2019-06-26T06:31:01+03:00
Общество

Не платила алименты, сбегала от пристава и попала в арестантки упорная мать в Хабаровском крае

Однако совесть ее все никак не просыпается
Ольга КИВА
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Не платила алименты, сбегала от пристава и попала в арестантки упорная мать в Хабаровском краеНе платила алименты, сбегала от пристава и попала в арестантки упорная мать в Хабаровском краеФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Жительница Комсомольского района, похоже, решила раз и навсегда вычеркнуть из своей жизни детей. Она упорно не хочет платить алименты, чем навлекла на себя гнев правоохранителей. Сначала к совести женщины пытались воззвать путем обычных напоминаний, а потом перешли к более жестким мерам.

- Так, по решение суда горе-мать должна была отработать 20 часов. Однако на место, где женщина должна была «отбывать наказание», так и не явилась. Кроме того, она скрывалась от судебного пристава, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

После неудачно попытки заставить женщину работать правоохранители решили прибегнуть к еще одному способу. В отношении должницы составили административный протокол за уклонение от отбывания обязательных работ. Позже фигурантку признали виновной в этом преступлении и определили новое наказание – арест на три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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