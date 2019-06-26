В Хабаровске выясняют, хотят ли мамы детсадовцев обучаться новым профессиям

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-26T11:02:58+03:00

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В Хабаровском крае проводят опрос среди женщин, которые воспитывают детей дошкольного возраста. Цель этого мероприятия - выяснить, насколько велика потребность увеличить свой багаж знаний, обучиться новой профессии, а также получить новую работу. Чтобы высказать свое мнение по этим и другим моментам, нужно заполнить анкету.

Как отметили в комитете по труду и занятости населения правительства края, участие в социологическом опросе займет не более двух минут. При этом мнение каждой участницы будет чрезвычайно ценной информацией. Поэтому мам детсадовцев просят заполнить анкету, ответив на 13 вопросов.

Среди данных, которые нужно будет указать в анкете, количество детей, их возраст. Также нужно будет отразить данные об имеющемся образовании, готовности приступить к работе, приемлемых способах обучения, если есть потребность в дополнительной или профессиональной подготовке.

ИСТОЧНИК KP.RU