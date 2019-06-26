Хитрый арендатор разбил машину комсомольчанина, а потом продал ее
Житель Комсомольска-на-Амуре захотел немного заработать и с этой целью решил сдавать в аренду свое авто. Он опубликовал объявление на одном из сайтов, позже у него появился клиент. Мужчины встретились, обсудили детали сделки и разошлись, довольные итогом встречи.
- Время спустя владельцу авто позвонил арендатор. Он рассказал, что повредил машину, но обязуется возместить причиненный ущерб. После этого клиент перестал выходить на связь. Автовладелец почувствовал неладное и решил обратиться в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Оперативники задержали по подозрению в мошенничестве 27-летнего безработного горожанина. В прошлом молодого человека уже были нарушения закона, о которых напоминают имеющиеся судимости. Фигурант рассказал, что поврежденный автомобиль он продал, а деньги потратил на собственные нужды. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU