2019-06-26T11:04:36+03:00
Происшествия

Хитрый арендатор разбил машину комсомольчанина, а потом продал ее

Владелец авто забеспокоился, когда «клиент» перестал выходить на связь
Ольга КИВА
Поделиться:
Хитрый арендатор разбил машину комсомольчанина, а потом продал ееХитрый арендатор разбил машину комсомольчанина, а потом продал ееФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Комсомольска-на-Амуре захотел немного заработать и с этой целью решил сдавать в аренду свое авто. Он опубликовал объявление на одном из сайтов, позже у него появился клиент. Мужчины встретились, обсудили детали сделки и разошлись, довольные итогом встречи.

- Время спустя владельцу авто позвонил арендатор. Он рассказал, что повредил машину, но обязуется возместить причиненный ущерб. После этого клиент перестал выходить на связь. Автовладелец почувствовал неладное и решил обратиться в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники задержали по подозрению в мошенничестве 27-летнего безработного горожанина. В прошлом молодого человека уже были нарушения закона, о которых напоминают имеющиеся судимости. Фигурант рассказал, что поврежденный автомобиль он продал, а деньги потратил на собственные нужды. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возможности ТОСЭР в Хабаровском крае презентовали бизнесменам из Америки
Часть терминала международного аэропорта в Хабаровске сдадут в сентябре 2019 года
В Биробиджане больше 10 автобусных маршрутов изменят из-за ремонта дороги
Деньгами наградят лучших учителей Хабаровского края
Из Калужской области в Еврейскую автономию доставляли фальсифицированное масло
В Хабаровске выясняют, хотят ли мамы детсадовцев обучаться новым профессиям
Больница в Хабаровском крае заплатит инвалиду за ошибку с бесплатным рецептом
Не платила алименты, сбежала от пристава и попала в арестантки упорная мать в Хабаровском крае
Посольство Белоруссии переедет из Хабаровска во Владивосток
Домовладелец в ЕАО устроил на своем участке рассадник конопли
У хабаровских бизнесменов почти не осталось времени до конца регистрации онлайн-касс
Велосипедистка в Хабаровске покалечилась в аварии с иномаркой
Туристы из Европы приплыли к Шантарским островам в Хабаровском крае
В Комсомольске ограничат движение автотранспорта на улице Культурной
Неисправности в электросетях в Хабаровске стали устранять быстрее
В Хабаровском крае объявили последние результаты ЕГЭ
Ревнивого приезжего осудили в Хабаровске за разбой в квартире приятеля бывшей пассии
В Комсомольске-на-Амуре отдыхающие нашли утопленника
Погода в Хабаровске на 26 июня 2019 года: днем до +16, сильный дождь
Молодежь креативно докажет, что в Хабаровске жить лучше, чем в Европе
Главаря группировки «Штольц» после нападения на ФСБ в Хабаровске отправили в тюрьму
Молодую хабаровчанку призовут к ответу за смерть девятимесячного сына
В Биробиджане в ночь на 26 июня ожидается резкое ухудшение погоды
ТЮЗ и театр кукол в Хабаровске получат миллионы рублей господдержки