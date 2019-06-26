Из Калужской области в Еврейскую автономию доставляли фальсифицированное масло
В торговой сети Еврейской автономии нашли фальсифицированное масло. Крест на продукции поставили после того, как получили результаты лабораторных исследований. Чтобы провести экспертизу, в магазинах взяли образцы продукции.
Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, специалисты тестировали масло «Крестьянское». В пробах этого продукта обнаружили нарушение в соотношении метиловых эфиров жирных кислот и присутствие в молочном жире фитостеринов. Как результат, продукцию признали фальсификатом, производителю выдали предписание о приостановлении действия декларации на продукцию.
Отметим, что помимо выдачи предписания о приостановлении действия декларации на продукцию, в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области направили информацию о выявленном нарушении в Федеральную Службу Росаккредитации.
ИСТОЧНИК KP.RU