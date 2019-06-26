СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-26T11:07:52+03:00

Из Калужской области в Еврейскую автономию доставляли фальсифицированное масло Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В торговой сети Еврейской автономии нашли фальсифицированное масло. Крест на продукции поставили после того, как получили результаты лабораторных исследований. Чтобы провести экспертизу, в магазинах взяли образцы продукции.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, специалисты тестировали масло «Крестьянское». В пробах этого продукта обнаружили нарушение в соотношении метиловых эфиров жирных кислот и присутствие в молочном жире фитостеринов. Как результат, продукцию признали фальсификатом, производителю выдали предписание о приостановлении действия декларации на продукцию.

Отметим, что помимо выдачи предписания о приостановлении действия декларации на продукцию, в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области направили информацию о выявленном нарушении в Федеральную Службу Росаккредитации.

ИСТОЧНИК KP.RU