Деньгами наградят лучших учителей Хабаровского края

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-26T11:08:49+03:00

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В Хабаровском крае выбрали лучших учителей, которых отметят денежными премиями в 200 тысяч рублей. Такое поощрение полагается педагогам за достижения в профессиональной деятельности. Добиться такой награды пытались 22 учителя, но только девять из них вошли в перечень победителей конкурса.

- Среди участников были педагоги из семи муниципальных образований и пяти краевых образовательных организаций. Конкурсная комиссия выделила достижения и способности претендентов на премию, которые представляли Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Ванинский и Солнечный районы, а также Краевой центр образования. Итоги конкурса подвели 24 июня, - рассказали в городском управлении образования.

Более подробную информацию о победителях конкурса можно посмотреть на сайте Хабаровского краевого института развития образования. Отметим также, что три учителя уже становились победителями конкурса лучших учителей в прошлые годы.

ИСТОЧНИК KP.RU