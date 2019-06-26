2019-06-26T11:08:49+03:00
Общество

Деньгами наградят лучших учителей Хабаровского края

Премии по 200 тысяч рублей получат девять педагогов
Ольга КИВА
Поделиться:
Деньгами наградят лучших учителей Хабаровского краяДеньгами наградят лучших учителей Хабаровского краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае выбрали лучших учителей, которых отметят денежными премиями в 200 тысяч рублей. Такое поощрение полагается педагогам за достижения в профессиональной деятельности. Добиться такой награды пытались 22 учителя, но только девять из них вошли в перечень победителей конкурса.

- Среди участников были педагоги из семи муниципальных образований и пяти краевых образовательных организаций. Конкурсная комиссия выделила достижения и способности претендентов на премию, которые представляли Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Ванинский и Солнечный районы, а также Краевой центр образования. Итоги конкурса подвели 24 июня, - рассказали в городском управлении образования.

Более подробную информацию о победителях конкурса можно посмотреть на сайте Хабаровского краевого института развития образования. Отметим также, что три учителя уже становились победителями конкурса лучших учителей в прошлые годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возможности ТОСЭР в Хабаровском крае презентовали бизнесменам из Америки
Часть терминала международного аэропорта в Хабаровске сдадут в сентябре 2019 года
В Биробиджане больше 10 автобусных маршрутов изменят из-за ремонта дороги
Из Калужской области в Еврейскую автономию доставляли фальсифицированное масло
Хитрый арендатор разбил машину комсомольчанина, а потом продал ее
В Хабаровске выясняют, хотят ли мамы детсадовцев обучаться новым профессиям
Больница в Хабаровском крае заплатит инвалиду за ошибку с бесплатным рецептом
Не платила алименты, сбежала от пристава и попала в арестантки упорная мать в Хабаровском крае
Посольство Белоруссии переедет из Хабаровска во Владивосток
Домовладелец в ЕАО устроил на своем участке рассадник конопли
У хабаровских бизнесменов почти не осталось времени до конца регистрации онлайн-касс
Велосипедистка в Хабаровске покалечилась в аварии с иномаркой
Туристы из Европы приплыли к Шантарским островам в Хабаровском крае
В Комсомольске ограничат движение автотранспорта на улице Культурной
Неисправности в электросетях в Хабаровске стали устранять быстрее
В Хабаровском крае объявили последние результаты ЕГЭ
Ревнивого приезжего осудили в Хабаровске за разбой в квартире приятеля бывшей пассии
В Комсомольске-на-Амуре отдыхающие нашли утопленника
Погода в Хабаровске на 26 июня 2019 года: днем до +16, сильный дождь
Молодежь креативно докажет, что в Хабаровске жить лучше, чем в Европе
Главаря группировки «Штольц» после нападения на ФСБ в Хабаровске отправили в тюрьму
Молодую хабаровчанку призовут к ответу за смерть девятимесячного сына
В Биробиджане в ночь на 26 июня ожидается резкое ухудшение погоды
ТЮЗ и театр кукол в Хабаровске получат миллионы рублей господдержки