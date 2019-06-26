2019-06-26T11:11:48+03:00
Общество

Возможности ТОСЭР в Хабаровском крае презентовали бизнесменам из Америки

Заграничных инвесторов пока больше всего привлекает работа в области туризма
Ольга КИВА
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Возможности ТОСЭР в Хабаровском крае презентовали бизнесменам из АмерикиВозможности ТОСЭР в Хабаровском крае презентовали бизнесменам из АмерикиФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Дипломаты из России и США встретились в Хабаровске, чтобы обсудить вопросы сотрудничества, найти точки соприкосновения и выйти на прямой диалог. Встречу организовали в рамках форума РАТОП, который представляет собой единственную дискуссионную площадку, где представители двух стран могут установить деловые и гуманитарные контакты.

- Участники форума затронут вопросы развития торгово-экономических и туристических, научных и общественных связей, возможности взаимодействия в сфере энергетики, а также перспективы сотрудничества в Арктике и северной части Тихого океана. Гостям уже презентовали потенциал региона, рассказали о возможностях ТОСЭР и СВП, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Как уже отметили сами представители США, их больше всего пока заинтересовала сфера туризма. Благодаря сотрудничеству в этой области удастся укрепить деловое общение между странами. Также делегаты рассмотрели перспективы взаимодействия в области строительства автомобильных дорог на Дальнем Востоке России и взлетно-посадочных полос в малых аэропортах с участием американских компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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