Погода в Хабаровске на 27 июня 2019 года: днем до +20, небольшой дождь
Погоду в регионе все ещё формирует низкое атмосферное давление. Радует то, что похолодание прошло, теперь температурный фон начнёт снова расти к привычным летним значениям. Осадки будут ослабевать. В очередной раз убираем плащи и куртки в шкаф.
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.
В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20. Уровень Амура у краевого центра 183 см. В ближайшие два ожидается спад на 10-15 см. Температура воды 20 градусов.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. днем +20+22.
В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +17+19.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +20+22. Уровень Амура у Города Юности 213 см.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +21+23.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19. Уровень Амура в устье реки 141 см.
В Охотске небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +19+21.
ИСТОЧНИК KP.RU