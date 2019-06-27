2019-06-27T01:30:59+03:00
Общество

В Хабаровске стартовала запись в 10-е классы

Заявления принимают непосредственно в школах
Ольга КИВА
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В Хабаровске стартовала запись в 10-е классыВ Хабаровске стартовала запись в 10-е классыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В краевой столице начался прием заявлений от учеников, желающих продолжить обучение в 10-х классах. Начиная с 27 июня подать заявку можно непосредственно в школе. Парни и девушки по желанию могут выбрать обучение в профильном классе и изучать гуманитарные или точные науки.

Как сообщили в пресс-службе городского управления образования, поданные заявления будет рассматривать специальная комиссия. Среди критериев отбора учеников успеваемость и результаты экзамена. На основании этих данных принимают решение о зачислении. Если родителей не устроит решение комиссии, они могут подать апелляцию.

К слову, около 60 процентов подростков хотят остаться в школе и закончить 10-11 классы. Оставшиеся 40 процентов поступают в техникумы, колледжи и училища. При этом ребята всегда могут вернуться в школу и поступить в 10 класс, если по каким-то причинам они не смогли поступить в средние специальные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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